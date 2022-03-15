Япония ввела санкции и замораживает активы еще против 17 россиян

В ответ на войну россии против Украины Япония ввела санкции против 61 россиянина. Коллаж "Сегодня"
Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
Под санкции попали 11 депутатов российской думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг. Кроме того, как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов и сжиженного природного газа.
Министерство отмечает, что общее количество россиян, пострадавших от замораживания активов Японией в связи с войной в Украине, составляет 61.
Санкционная удавка
- Насколько окажется эффективным этот пакет санкций для того, чтобы остановить войну в Украине – покажет время.
- В последнее время не проходит и дня, чтобы какая-то страна не ввела какие-то санкции против Москвы. 14 марта одновременно с США свои санкции ввела Япония. Как сообщает ТАСС, здесь санкции распространились на 17 физических лиц, среди них — депутаты Госдумы, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука.
- Чуть ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России за вероломное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Здесь удар направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.
- 13 марта правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это государство вводит санкции за агрессию России против Украины.