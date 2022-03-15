Япония ввела санкции и замораживает активы еще против 17 россиян

В ответ на войну россии против Украины Япония ввела санкции против 61 россиянина. Коллаж "Сегодня"

Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.

Об этом сообщает Reuters.

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Под санкции попали 11 депутатов российской думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг. Кроме того, как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов и сжиженного природного газа.

Министерство отмечает, что общее количество россиян, пострадавших от замораживания активов Японией в связи с войной в Украине, составляет 61.

Санкционная удавка