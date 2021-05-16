За неделю по Израилю выпустили 3100 ракет, но часть упали в секторе Газа

В израильской армии говорят, что это самая высокая частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался за всю историю существования страны

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестина выпустила по Израилю с территории сектора Газа около 3100 ракет за последнюю неделю. При этом 439 из них якобы дали осечку и упали на палестинской территории, убив 20 палестинцев.

Об этом сообщила армия обороны Израиля в Twitter.

"ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили 3100 ракет из Газы за последние 7 дней. Это самая высокая частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался за всю историю существования страны", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в воскресенье, 16 мая, с 7:00 до 19:00 по местному времени из Газы по израильской территории выпустили 190 ракет, но 20 из них, как сообщили военные, приземлились на палестинской территории, и десятки перехватила система ПВО "Железный купол".

Напомним, с 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.

Тем временем представитель Китая на заседании Совбеза ООН предложил Палестине и Израилю провести на территории КНР прямые переговоры.