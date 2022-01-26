"Задача – договориться по Минску": первое заявление Кремля после "нормандской встречи"

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Первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений.

Об этом заявил руководитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак по окончании встречи советников лидеров "нормандского формата".

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"На встрече "четверки" в Париже состоялся непростой, но довольно откровенный разговор", – сказал он.

По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.

Руководитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак, фото – kremlin.ru

Также он отметил, что следующие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" пройдут через две недели в Берлине.

По словам Козака, через 2 недели можно будет провести "инвентаризацию выполнения договоренностей по урегулированию украинского конфликта".

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Что говорили в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", – сказал он.

"Нормандские переговоры"

6 января Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер побывали с визитом в Москве, где обсуждали украинский вопрос с представителем Кремля Дмитрием Козаком. А за день до этого Андрей Ермак их перехватил и переговорил с ними по телефону.

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7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года. Саммит, прошедший в Елисейском дворце, стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.