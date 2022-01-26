"Задача – договориться по Минску": первое заявление Кремля после "нормандской встречи"

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Первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений.
Об этом заявил руководитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак по окончании встречи советников лидеров "нормандского формата".
"На встрече "четверки" в Париже состоялся непростой, но довольно откровенный разговор", – сказал он.
По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.
Также он отметил, что следующие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" пройдут через две недели в Берлине.
По словам Козака, через 2 недели можно будет провести "инвентаризацию выполнения договоренностей по урегулированию украинского конфликта".
Что говорили в Украине
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".
"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", – сказал он.
"Нормандские переговоры"
6 января Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер побывали с визитом в Москве, где обсуждали украинский вопрос с представителем Кремля Дмитрием Козаком. А за день до этого Андрей Ермак их перехватил и переговорил с ними по телефону.
7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года. Саммит, прошедший в Елисейском дворце, стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.
Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.