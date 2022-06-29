Захватчики заявили, что получили от Украины важный документ

Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан РФ. Коллаж "Сегодня"

Российская Федерация получила ноту Украины о введении визового режима и, по словам российских чиновников, ответит на это.

Об этом сообщил пропагандистскому РИА "Новости" директор Второго департамента МИД РФ Алексей Полищук.

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Решение об ответных мерах "будет приниматься, исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей".

Россия ответит? Что будет с иском против РФ в ЕСПЧ за войну в Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уполномочен рассматривать заявления о нарушениях, совершенных Россией, до даты вступления в силу выхода РФ из Европейской конвенции.

Россия остается членом Совета Европы как минимум до сентября 2022 года, и, соответственно, жалобы на нарушение ею прав человека подлежат рассмотрению в ЕСПЧ.

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"Российская Федерация по-прежнему является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека. Отзыв членства страны не вступит в силу до сентября 2022 года, если вообще вступит в силу. Все жалобы, поданные против России, действительны и подлежат рассмотрению Европейским судом по правам человека", – информировали в компании SCM, владелец которой Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как мир должен остановить россиян. Также мы писали, что Зеленский напомнил Столтенбергу о важной вещи перед саммитом НАТО.