Запрет импорта нефти и газа из России – в Конгрессе США приняли важное решение

США отказываются от российской нефти / Фото: Коллаж: Сегодня

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в Соединенные Штаты в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает CNN.

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В законопроекте также будут предусмотрены шаги с целью приостановки участия России во Всемирной торговой организации (ВТО) и по повторному утверждению Закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушения прав человека.

Инициативу поддержали 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. При этом против законопроекта проголосовали два демократа – член палаты представителей Кори Буш из Миссури и член палаты представителей Ильхан Омар из Миннесоты – и 15 членов-республиканцев.

Далее законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса. Когда это произойдет – пока не уточняется.

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США отказались от импорта газа и нефти из России

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

"Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", – сказал президент.

В своем Twitter президент также написал, что США ударили по главной артерии российской экономики.

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Американцы поддержали такое решение

Подавляющее большинство американцев поддерживает прекращение импорта в США российских энергоносителей в ответ на вторжение России в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса 7 и 8 марта.

Так, около 80% американцев – сторонники демократов и республиканцев – считают, что нельзя покупать энергоносители у России во время войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.

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