Защищаются от COVID-19. В Токио запретили есть и разговаривать в транспорте – видео

В общественном транспорте теперь нельзя разговаривать. Коллаж "Сегодня"

В столице Японии Токио, где проходят Олимпийские игры, ужесточили карантин – теперь в общественном транспорте запрещено есть, пить и даже говорить.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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На всех местах повесили таблички с правилами. Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

На каждом сиденье в салоне повесили объявление. Также при входе напоминает об этом и водитель. Пассажиры правила соблюдают – все едут в полной тишине.

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Тем временем Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми". Также для защиты страны от штамма "Дельта" введут обязательную изоляцию невакцинированных при въезде в страну.

После этого во Франции более ста тысяч человек протестовали против нового "карантинного" плана властей, что в результате переросло в массовые погромы. Один центр вакцинации они залили водой, а второй – подожгли.