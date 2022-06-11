Жданов назвал два главных чувства Путина к Украине

Владимир Путин часто меняет командующих армией в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в поведении президента России Владимира Путина по отношению к Украине, скорее всего, работают два чувства – раздражение и злость. Он явно не рассчитывал на такое ожесточенное сопротивление со стороны Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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Поведение Путина

Эксперт отметил, что в России действительно рассчитывали и готовились к "блицкригу" в Украине – "специальная военная операция", провозглашенная президентом РФ, была рассчитана максимум на 4-6 дней.

"Это проявляется в том, насколько он (Путин – ред.) начинает сейчас часто менять командующих – начиная от руководителя операции и заканчивая... Репрессии уже дошли до командира бригады. Вот знаменитый командующий первой танковой армии – это же "придворная армия", которая прикрывала Москву. Это Таманская и Кантемировская дивизии – причем Таманская дважды входила в Москву в 1991 и 1993 годах, а сегодня ее командующий снят за то, что армия была практически разгромлена на полях Украины", – рассказал Жданов.

По его мнению, Владимир Путин сегодня раздражен и зол, но его точка зрения в плане отношения к Украине вообще не поменялась.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что в Японии пытаются помочь Украине в борьбе с международным преступником Владимиром Путиным. Минимум в семи храмах города Мацудо, что примерно в 20 минутах к востоку от центра Токио, нашли аналог куклы вуду с лицом президента России.

Как писало CNN, Владимир Путин считает, что Украина должна стать завоеванным государством, подчиненным Кремлю. Кроме этого, вспоминая о Петре I, он намекнул многим странам Европы, что они в опасности.