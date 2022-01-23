Жгли флаги ЕС и громили здания: в Брюсселе протестовали из-за COVID-ограничений

Демонстранты разгромили штаб-квартиру Европейской внешнеполитической службы/Коллаж: "Сегодня"

В Брюсселе проходят протесты против коронавирусных ограничений. Полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ против демонстрантов.

Об этом сообщает новостное агентство Het Laatste Nieuws.

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Протестующие устроили на улицах настоящий хаос. Недовольные люди бросали бутылки и петарды в здания. В протестах участвуют 50 тысяч человек.

Демонстранты разгромили штаб-квартиру Европейской внешнеполитической службы. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель назвал погромы бессмысленными.

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Что происходит на улицах города?

Демонстранты на улицах сжигают флаги Европейского Союза, устраивают баррикады, а также нападают на полицейские автомобили.

Кто организовал митинг?

Известно, что митинг был организован организацией Europeans United. Члены этой организации считают, что ограничительные меры в ЕС нарушают права человека и призывают к публичным дебатам по этому вопросу. Участниками организации являются жители разных стран Европейского Союза.

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По словам президента Europeans United Тома Майера, члены организации выступают не против самих мер по борьбе с коронавирусом, а против их недемократического использования.

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