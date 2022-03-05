Жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ

США поддерживают Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители Соединенных Штатов Америки поддерживают закрытие неба над Украиной. Кроме того, призывают США перестать покупать российскую нефть и газ.

Об этом сообщает Reuters.

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Большинство американцев считают, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить покупать российскую нефть и газ, а также сотрудничать с НАТО по созданию "зон, запрещенных для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.

Опрос американцев, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение США растет по поводу вторжения России в Украину. Войска РФ все чаще обстреливают мирное население. Большинство опрошенных выступили против введения в Украину войск США или нанесения авиаударов по стране-агрессору.

Опрос показал, что около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украину зону, запретную для полетов.

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Также двухпартийные 80% американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть. Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.

Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным. Большинство респондентов в опросе Reuters/Ipsos – 72% – заявили, что США должны предоставить Украине оружие.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

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