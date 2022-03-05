Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости США

Жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ

Владимир Козырь
5 марта, 03:41
Большинство опрошенных хотят, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной

США поддерживают Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители Соединенных Штатов Америки поддерживают закрытие неба над Украиной. Кроме того, призывают США перестать покупать российскую нефть и газ.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Подробности

Большинство американцев считают, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить покупать российскую нефть и газ, а также сотрудничать с НАТО по созданию "зон, запрещенных для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.

Опрос американцев, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение США растет по поводу вторжения России в Украину. Войска РФ все чаще обстреливают мирное население. Большинство опрошенных выступили против введения в Украину войск США или нанесения авиаударов по стране-агрессору.

Опрос показал, что около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украину зону, запретную для полетов.

Реклама

Также двухпартийные 80% американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть. Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.

Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным. Большинство респондентов в опросе Reuters/Ipsos – 72% – заявили, что США должны предоставить Украине оружие.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

Реклама
  • Личный состав — 9 166;
  • Самолеты — 33;
  • Вертолеты — 37;
  • Танки — 251;
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
  • Средства ППО — 18;
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
  • Автомобильная техника — 404;
  • Цистерны ГСМ — 60;
  • Артсистемы — 105;
  • БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
  • Легкие скоростные катера — 2.

Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

Читайте также