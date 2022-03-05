Жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ

США поддерживают Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"
Жители Соединенных Штатов Америки поддерживают закрытие неба над Украиной. Кроме того, призывают США перестать покупать российскую нефть и газ.
Об этом сообщает Reuters.
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Большинство американцев считают, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить покупать российскую нефть и газ, а также сотрудничать с НАТО по созданию "зон, запрещенных для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.
Опрос американцев, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение США растет по поводу вторжения России в Украину. Войска РФ все чаще обстреливают мирное население. Большинство опрошенных выступили против введения в Украину войск США или нанесения авиаударов по стране-агрессору.
Опрос показал, что около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украину зону, запретную для полетов.
Также двухпартийные 80% американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть. Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.
Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным. Большинство респондентов в опросе Reuters/Ipsos – 72% – заявили, что США должны предоставить Украине оружие.
Потери оккупантов
В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:
- Личный состав — 9 166;
- Самолеты — 33;
- Вертолеты — 37;
- Танки — 251;
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
- Средства ППО — 18;
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
- Автомобильная техника — 404;
- Цистерны ГСМ — 60;
- Артсистемы — 105;
- БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
- Легкие скоростные катера — 2.
Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.