Журналист поставил в ступор Лаврова вопросом об украденном зерне у Украины (видео)

Сергей Лавров возмутился тем, что РФ обвиняют в воровстве зерна. Фото: коллаж "Сегодня"

Главу МИД России Сергея Лаврова журналисты поставили в ступор. Так, один из корреспондентов задал вопрос чиновнику об украденном у Украины зерне. На что тот резко начал отвечать пропагандой.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Журналист Муслим Умеров спросил у Лаврова: "Что из украденного у Украины, помимо зерна, России уже удалось продать?". На что глава МИД РФ заявил, что Россия якобы не ворует и пытается "избавить восток Украины от давления неонацистского режима".

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море" – сказал Лавров.

ООН предлагает торг с РФ за украинское зерно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси, пишет Wall Street Journal.

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По словам дипломатов, знакомых с вопросом, в настоящее время Россия, похоже, не ведет серьезных переговоров относительно этого предложения. По их словам, Турция, крупная черноморская страна, выразила готовность участвовать в сделке, в том числе путем удаления мин с моря и управления судоходством.

Ранее мы рассказывали, что Кремль пытается получить прибыль, продавая украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки. Речь идет о странах в северной и восточной частях Африки. А также о Пакистане, Бангладеше, Шри-Ланке и Турции.