Значительно упрощают жизнь: в Израиле начали выдавать паспорта вакцинации (видео)

В Израиле, где начали закрывать COVID-отделения больниц, уже действуют сертификаты о вакцинации от коронавируса. С этим документом можно посещать театры, кино, рестораны и ездить за границу без прохождения тестирования.

Израильский врач Борис Брыль в комментарии "Сегодня" рассказал, что представляет из себя этот документ и какие привилегии он дает.

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"Паспорт вакцинации, который я получил он выдается на двух языках – это на иврите и на английском", – рассказал он.

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Документ содержит следующую информацию:

номер удостоверения личности;

информацию, где была сделана вакцина;

номер бутылочки, в которой находился препарат;

дата вакцинирования;

срок действия – 6 месяцев.

"Паспорт вакцинации идентичен – кроме номера пробирки – тому же паспорту, который получают переболевшие. Он позволяет мне не находиться в карантине по прилету в Израиль, позволяет посещать общественные места, места общественного питания без каких-либо проблем и без сдачи ПЦР-теста", – добавил Брыль.

Люди, которые не имеют такого паспорта – не хотят вакцинироваться или еще не успели – они должны предоставить ПЦР-тест, который сделан не позже 3-х дней от момента посещения общественного места.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествий.