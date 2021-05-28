"Золотое дно" Лукашенко: вышло новое расследование о коррупционных доходах диктатора

NEXTA сняла новый фильм о незаконных методах обогащения режима Александра Лукашенко и приближенных к нему людей

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Семья самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко непосредственно причастна к контрабандным схемам, а окружение правителя наладило поставки в Россию запрещенных в стране товаров из ЕС.

Об этом говорится во второй части расследования "Золотое дно 2: в тени диктатора", которое опубликовали в YouTube журналисты оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA.

Авторы называют государственный аппарат в Беларуси "паразитирующим наростом", которое обслуживает интересы Лукашенко и его окружения, позволяя им "обрастать роскошью за счет простых белорусов" и получать сверхприбыль.

"Страна-прокладка"

После того, как Россия в ответ на санкции ЕС ввела продуктовое эмбарго в отношении европейских товаров, приближенные к Лукашенко люди наладили поставки в РФ различных деликатесов: креветок, ананасов, элитных сыров и других продуктов.

Сейчас стало известно, что схема поставок осуществлялась через компанию "Бремино", которая, являясь уполномоченным экономическим оператором Беларуси, не платит налоги. На своем пике (с 2014 по 2019 год) из Беларуси в Россию без каких-либо вопросов со стороны пограничников ежемесячно ввозили 2-3 тыс. машин с контрабандными товарами.

Кроме того, окружение белорусского правителя установило в Беларуси и РФ цветочную монополию, от которой страдают местные предприниматели.

Свита "узурпатора"

В расследовании также перечисляются активные участники компании Лукашенко. В частности, упоминается Александр Косинец, ради которого ранее изменили структуру администрации президента, чтобы он мог руководить всеми связями касательно медицины.

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Также "одним важных решателей всех вопросов" называют Владимира Андрейченко.

Кроме того, упоминается фактический владелец "Энерго-Оил" и "Белнефтегаза" бизнесмен Алексей Олексин, который ранее попал в санкционные списки ЕС. По словам журналистов, они получили 50 гигабайт "отборного компромата", который они передали в штаб лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Журналисты рассказали и о европейских лоббистах, поддерживающих режим Лукашенко.

Глобальный контроль

Одним из "столпов", на которых стоит белорусский режим – это тотальный контроль за всеми сферами производства, от которых семья Лукашенко получает доход.

При этом основным методом обогащения семьи политика является контрабанда сигарет – только за последние полгода на границах Беларуси с соседними государствами перехватили 80 млн сигарет. По расчетам журналистов, реальный оборот этой сферы может составлять более 1,5 млрд сигарет в год.

Это уже второй фильм NEXTA о коррупционных связях Лукашенко. В первом расследовании авторы рассказали о том, как из госбюджета Беларуси российскому олигарху Михаилу Гуцериеву выделили 1,5 млрд долларов в обмен на шикарную загородную виллу для правителя.

Видео: Сегодня

Напомним, что ЕС разрабатывает санкции в отношении Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста летевшего на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича.