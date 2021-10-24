Ще одна екологічна катастрофа? Біля берегів Канади горить судно з хімікатами (відео)

Загорівся контейнеровоз MV Zim Kingston. Фото: колаж "Сьогодні"

На кордоні між США і Канадою загорівся контейнеровоз Zim Kingston, який перевозив хімікати для гірничодобувної промисловості. Фахівці працюють над оцінкою ситуації.

Як повідомляє Reuters, шістнадцять членів екіпажу евакуювали, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. В даний час горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але сам корабель не горить.

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Також берегова охорона Канади працює з американськими колегами над відстеженням 40 контейнерів, що впали за борт.

"Це дуже турбує. Корабель і контейнери перебувають дуже близько до Вікторії (Британська Колумбія) і сьогодні ввечері очікується сильний шторм. Ми стурбовані, що це може бути ще однією екологічною катастрофою", – заявив глава екологічної організації Surfrider. Foundation Canada Девід Будино.

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