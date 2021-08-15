Афганістан майже пав: таліби взяли під контроль всі кордони і перший район Кабулу (відео)

Таліби контролюють всі митні пункти Афганістану / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

В Афганістані все менше районів, які контролює урядова армія. Сьогодні вранці стало відомо, що ісламістський рух "Талібан" розпочав наступ на Кабул. До полудня з'явилася інформація, що вони зайняли перший район столиці – Баграм, де знаходиться аеропорт. Практично ніякого опору вони не зустрічають.

Про це повідомляє агентство Reuters .

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За даними Al-Jazeera, міністерство внутрішніх справ Афганістану підтвердило, що загони руху "Талібан" зайшли в столицю. Перед цим пройшли переговори між керівництвом ісламістами та урядом про мирну здачу Кабула.

У ніч на неділю таліби без бою взяли Джелалабад, напередодні майже без бою здався Мазарі-Шаріф, забезпечивши талібам пряму дорогу на Пакистан. У мережі з'явилося відео, як командири урядовий військ здаються.

https://twitter.com/i/status/1426826202686402560

Крім того, вранці в неділю стало відомо, що таліби тепер контролюють всі прикордонні пункти в країні. Покинути країну було можливим з аеропорту Кабула.

Уряд

За даними ЗМІ, спікер парламенту Афганістану і багато чиновників уряду покинули Кабул в напрямку Пакистану.

Президент країни Ашраф Гані все ще перебуває в Кабулі. За деякими даними, в президентському палаці він веде переговори з делегацією "Талібану" в присутності офіційних осіб США і НАТО. У суботу ввечері Ашраф Гані звернувся до народу із заявою, що він покладає надії на національну армію.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів . Також, за нашими даними, Талібан попередив , що всі американські військові, які залишатися, будуть вважатися окупантами.

При цьому президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і має намір далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні . "Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань іншого результату ", – заявляв Байден в липні.