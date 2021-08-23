Афганська біженка народила на борту літака США. Як приймали пологи

Після посадки літака породіллю госпіталізували. Фото: Транспортне командування Повітряних сил США

На борту військового літака ВПС США, який евакуював людей з захопленого талібами Афганістану, у пасажирки почалися пологи. Вона вимушено покинула захоплений Кабул на останніх тижнях вагітності.

Про це повідомляє Транспортне командування Повітряних сил США.

Під час польоту у жінки почалися пологи з ускладненнями. Командир літака знизив висоту, щоб збільшити тиск у літаку. Це допомогло стабілізувати ситуацію і врятувати життя матері, зазначають у командуванні.

Жінку на носилках винесли з літака. Фото: Транспортне командування Повітряних сил США

"Медичний персонал 86-ї медичної групи допоміг афганській матері і сім'ї біля літака C-17 ВПС США, позивний Reach 828, через кілька секунд після того, як вона народила дитину на борту літака після приземлення на авіабазі Рамштайн, Німеччина", – йдеться у повідомленні.

Після посадки мати з немовлям доставили в найближчу лікарню. Зараз вони у "гарному стані", зазначають в ВПС.

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Що відбувається в Афганістані

Перед тим, як США вивели свої останні війська, таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Після цього урядові війська практично без боїв здавали талібам провінції.

15 серпня уся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо, 18 серпня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 150 українців хочуть евакуюватися з Афганістану. Літак, який повинен був їх вивезти з країни, не міг потрапити в аеропорт Кабула, так як у нього не було безпечного коридору.

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни відправився з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший у ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців і іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

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