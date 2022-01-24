Агресор на вихід! Україна оскаржила повноваження РФ у ПАРЄ

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Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Російської Федерації. Про це в Telegram-каналі написав народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Повноваження делегації Російської Федерації в ПАРЄ успішно оскаржені! За 30 необхідних голосів ми набрали 49!" – написав він.

За його словами, наразі у Парламентській асамблеї Ради Європи підготують доповідь про повноваження російської делегації. Остаточне рішення буде ухвалено 26 січня.

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Крім того, нардеп зазначив, що українська сторона оскаржила повноваження російської сторони ще й з процедурних підстав. Це було пов'язано з тим, що парламент РФ був обраний мешканцями окупованого Криму та частини Донбасу. За це проголосували 47 делегатів ПАРЄ за 10 необхідних.

Причина оскарження

Повноваження делегації Держдуми РФ були оскаржені "на суттєвих підставах". Такими підставами є порушення статті 3 статуту Ради Європи.

"Кожна держава-член організації "обов'язково має визнавати принцип верховенства права" та гарантувати основні права людини всім особам, "які перебувають під її юрисдикцією", – йдеться у статті.

Найжорсткіша резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила новий документ на підтримку корінного населення окупованого Росією Криму.

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Це вже не перша резолюція Асамблеї щодо порушення прав людини на півострові. Наприклад, у 2018 році організація визнала Росію агресором, її дії в Криму – військовим злочином, а захоплені райони Донбасу – окупованими.

Передісторія

Конфлікт розпочався з квітня 2014 року, після анексії Криму. Тоді Асамблея суттєво обмежила права російської делегації, після чого санкції проти РФ регулярно продовжувалися через те, що Кремль не виконував жодної резолюції ПАРЄ щодо Криму та Донбасу.

На тлі загострення ситуації російські депутати на знак протесту відмовилися брати участь у сесіях Асамблеї. Щоб повернути РФ, у 2019 році Асамблея внесла зміни до своєї процедури, скасувавши можливість запровадження суворих санкцій проти національних делегацій.