Американці готові відмовитися від російського газу та нафти через війну в Україні – опитування

Громадяни США готові відмовитися від російського палива. / Фото: Колаж: Сьогодні

Переважна більшість американців підтримує припинення імпорту до США російських енергоносіїв у відповідь на вторгнення Росії в Україну, незважаючи на зростання цін на бензин.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

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Так, близько 80% американців – прихильники демократів та республіканців – вважають, що не можна купувати енергоносії у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.

Опитування проводилося 7 та 8 березня. Загальний рівень підтримки не змінився порівняно з опитуванням минулого тижня, хоча середня ціна в США на заправці зросла до рекордного рівня у вівторок близько 4,17 долара за галон.

США відмовилися від імпорту газу та нафти з Росії

8 березня президент США Джо Байден оголосив, що США забороняють імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії.

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"Я оголошую, що США приймають рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде постачатися до США. Ми не субсидуватимемо війну в Україні", – сказав президент.

У своєму Twitter президент також написав, що США вдарили по головній артерії російської економіки.

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