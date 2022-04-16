Арестович: У Росії з'явилася нова мета у війні проти України

Арестович назвав нову мету РФ в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії з'явилася нова мета у війні проти України – вона змінює свою мету кожні 10 днів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"І потім згортаємося"

"Кожні 10 днів нова мета. Мета полягає в тому, щоб знищити "націоналістичні батальйони". Це показує, як все "красиво" починалося, а зараз – лише знищити націоналістичні батальйони і потім згортаємося", – сказав він.

Також Арестович заявив, що він взагалі не впевнений, що з такими заявами про мету війни РФ проводитиме операцію на сході України.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що у разі ядерного удару Росії країнами НАТО Захід насамперед звернеться до Китаю. Пекін зможе знайти аргументи для президента РФ Володимира Путіна та не допустить ядерної війни.

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