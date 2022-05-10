Армія Путіна погано озброєна, аморальна та сміховинна. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Російська армія прогнила від начальника Генштабу генерала Герасимова до низу. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють падіння російської економіки, паливну кризу в Україні та погано озброєну армію Росії.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Росію чекає падіння економіки

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Міністерство фінансів РФ очікує падіння ВВП на 12% 2022 року. Це стане найгіршим падінням російської економіки з 1994 року. Якщо враховувати тільки поточні санкції, то її прогнозоване скорочення становить 10,8% 2022 року та близько 5% 2023 року.

Російські атаки викликали паливну кризу в Україні

Американська газета The Washington Post пише про паливну кризу в Україні та дефіцит бензину та дизпального на АЗС.

"Російські атаки на кілька нафтобаз і єдиний НПЗ, що повністю функціонує, в Україні в Кременчуці посилили хронічну неефективність і вразливість у нафтовій промисловості країни, що існували до того, як Путін розпочав війну", – йдеться у статті.

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США призупинили мита на імпорт української сталі

Видання The Wall Street Journal інформує, що Адміністрація президента США Джо Байдена припинила на рік мита на імпорт української сталі. Цей крок відбувся, оскільки деякі українські металургійні заводи знову почали функціонувати, у цій галузі працює кожен 13 українців, повідомили у Департаменті торгівлі. Зазначається, що створення експортних можливостей для цих заводів має важливе значення для їхньої здатності продовжувати наймати своїх працівників та підтримувати одну з найважливіших галузей промисловості України.

Європа готується до раптового припинення постачання російського газу

Міжнародне агентство новин Reuters з посиланням на джерела в німецькому уряді повідомляє, що європейська влада готується до раптового припинення постачання російського газу за допомогою екстреного пакета, який може включати контроль над критично важливими компаніями. Німеччина заявила, що хоче відмовитися від російських поставок, але очікує, що до середини 2024 року все ще значною мірою залежатиме від Москви. Німеччина боїться, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу. Українські енергокомпанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" намагаються переконати західні компанії припинити купувати газ у Росії. Для цього вони запустили проєкт #StopBloodyEnergy.

Армія Путіна погано озброєна, аморальна та сміховинна

Британська газета The Times пише, що погано озброєні російські солдати в Україні вдалися до "сміхотворного" використання соснових колод як імпровізованого захисту на вантажівках, паперових карт десятирічної давності та GPS-приймачів, щоб керувати літаками. За оцінками міністра оборони Британії, війська Путіна зазнали "морального занепаду" і прогнили від начальника генштабу генерала Валерія Герасимова до самого низу.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Друга армія світу виявилася мильною бульбашкою, і з'ясовував, чому Путін не оголосив мобілізацію та війну Україні.

Також ми інформували, що 9 травня у містах Росії військові паради, присвячені 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Ця заява влади викликала здивування та глузування громадян Росії.