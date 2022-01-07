Армія РФ не піде з Казахстану: названо причину

РФ може створити військову базу на території космодрому. Фото: колаж "Сьогодні"
Полковник СБУ у відставці та військовий експерт Олег Старіков вважає, що російські війська, які прибули до Казахстану в рамках місії ОДКБ, звідти вже не підуть.
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У них (у Казахстані – Ред.) є такі серйозні об'єкти, як космодром Байконур, куди вкладено, починаючи з Радянського союзу по теперішній час, трильйони доларів. Російська Федерація ніколи у жодному разі не віддасть цей космодром нікому", – сказав Старіков, додавши, що Росія не хоче втратити статус космічної держави.
Крім того, на думку експерта, РФ може створити військову базу на території космодрому, розпочавши посилення охорони стратегічно важливих об'єктів.
Нагадаємо, надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв заявив, що сили ОДКБ вийдуть із країни, як тільки їх про це попросять.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників з силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- До того ж, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Водночас, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- 6 січня російські війська прибули до Казахстану. За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів військові формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та в Криму.