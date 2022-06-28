Атака на ТЦ у Кременчуці. Як Росія плутає сліди і бреше в надії уникнути наслідків (фото)

Росія намагається себе виправдати за удар по Кременчуку. Фото: колаж "Сьогодні"

Російське Міноборони заявило, що війська вразили нібито "склад з озброєнням із Заходу", після чого відбулася детонація, а пожежа охопила ТРЦ поряд у Кременчуці. Так РФ вкотре намагається вивернутися від відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Відмовки Росії

У Міноборони Росії заявили, що в Кременчуці російські ВКС завдали удару нібито по "ангарах зі зброєю та боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн, у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин".

"Зброя і боєприпаси, зосереджені там для відправлення українському угрупованню на Донбасі, вражені, детонація боєприпасів, що зберігалися в ангарі, спричинила пожежу в розміщеному поруч торговельному центрі, що не функціонував", – "виправдалися" у російському міністерстві.

РФ намагається відкрутитися від злочину

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Що насправді відбувається?

Як заявив глава МВС Денис Монастирський, військових об'єктів навколо ТРЦ у Кременчуці в радіусі 5 км не було.

Подробиці ракетного удару по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має стосунку до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

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Кількість жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 потерпілих. 25 людей госпіталізували, з них одна особа померла в лікарні.

Станом на ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи тривають, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Також нагадаємо, лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.

Крім того, ми писали, що страшний обстріл ТЦ у Кременчуці можуть розслідувати в Гаазі.