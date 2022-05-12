Аваков: Путін хоче забратися з України, але є проблема

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У президента Росії Володимира Путіна немає жодної можливості без втрат вийти з війни з Україною. А Україна може повернути стільки територій, як сама вирішить. Про це заявив ексглава МВС Арсен Аваков в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

"Він (Путін — ред.) хоче втекти, якось вийти з цієї ситуації. Друге — він хоче, щоб якось пішли санкції. І при цьому щось збрехати своєму народу, мовляв, ура, товариші, ми перемогли. Ось те, що хоче зробити. Тому що збрехати народам та істеблішменту інших країн він уже не може. Його репутація нескінченно зруйнована. Він хоче як диктатор у своїх підручниках історії під його контролем написати свої слова й отак акуратно закінчувати життя", — сказав він.

Аваков упевнений, що переконати Україну віддати території у Путіна шансів немає. Переконати світ зупинити санкції також немає шансів.

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"У цьому багато експертів бачать складність, що він настільки загнаний у кут щур, що в нього так чи інакше хорошого виходу ні для чого немає. Але з його заяв ми зрозуміли, що він добре почув тезу, що він не може застосувати атомну бомбу. Він добре розуміє, що зараз відплата може статися на шість секунд раніше, ніж він захоче натиснути якусь кнопку. Тому йому можна вийти з цієї території рівно настільки, наскільки дозволить Україна. Україна прийме рішення – ми зупинимося на кордоні 24 лютого, чи ми зупинимося на кордоні, прийнятому міжнародно, тобто заберемо так звані "ДНР" та "ЛНР" і зупинимося на кордоні з Росією. Заберемо Крим. Або заберемо, як дехто каже, Краснодарську область. Відновимо справедливість — й Білгородську. А я кажу — а чого тільки Білгородську, а частина Курської теж наша була", — сказав він.

Путіну залишається лише сподіватися, яке рішення ухвалить Україна, де зупинитися, вважає Аваков. Як це оформити всередині Росії — це завдання самого Путіна та його пропагандистів, але іншої альтернативи він не має. Усі ці події можуть тривати кілька тижнів, а можуть кілька років, але кінець буде лише такий, заявив ексміністр.

"Або Путіна не буде, і місцеві еліти зроблять якусь рокіровку, з'явиться хтось новий і скаже: слухайте, він був агентом імперіалізму, був культ особистості й взагалі ми тепер не визнаємо це, перепрошуємо. Україна — будьте самостійними, ми вас вічно любитимемо, будь ласка, віддайте назад Краснодарський край, наприклад. І хтось у нас візьме і віддасть. Або не віддасть", — сказав він.

Аваков запевнив: ймовірності, що Росія забере Херсонську область і почне умовляти Україну з цим погодитись, не існує, бо немає такої України й такого народу України, які це зможуть прийняти.

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