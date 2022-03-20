Австралія не постачатиме у РФ найважливіший компонент зброї та боєприпасів

У РФ скоротиться виробництво алюмінію/Фото: колаж: "Сьогодні"

Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії. Крім того, уряд країни оголосив про новий великий пакет допомоги Україні.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Деталі

На такий крок Австралія пішла здаля того, щоб обмежити можливості Росії з виробництва алюмінію — найважливішого компонента зброї та боєприпасів. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі. В уряді зазначили, що країна шукатиме нові ринки.

Ймовірно, санкції вплинуть на австралійсько-британський концерн Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі. Rio Tinto Group володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.

Уряд Австралії також оголосив про новий великий пакет допомоги Україні. Він передбачає пожертвування 70 тис. тонн енергетичного вугілля для підтримки енергетичної безпеки України. Вугілля буде надходити з компанії Whitehaven Coal. Пакет допомоги також включає 30 мільйонів доларів додаткової екстреної гуманітарної допомоги та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців, які втікають від війни. Віза дозволяє працювати, навчатися та мати доступ до безкоштовної медичної допомоги протягом трьох років.

Реклама

Австралія також збільшила свою військову допомогу Україні на 21 млн доларів. Відтак загальне військове фінансування становить 91 млн доларів. Нова допомога включатиме "додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії".

Транш від ЄС

Україна отримала ще 300 млн євро екстреної фінансової допомоги від Євросоюзу. Про це у своєму Twitter повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", – зазначив він.

Віцепрезидент підкреслив, що ЄС вперше профінансує закупівлю та доставку зброї до країни, яка зазнала нападу.

Реклама

Читайте також