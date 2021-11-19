Австрія оголосила локдаун та примусову вакцинацію

Вакцинація в Австрії є обов'язковою для всіх / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Австрія стала першою країною в Європейському Союзі, де вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою для всіх громадян. Також у країні вводиться повний національний локдаун.

Про це повідомляє The Guardian.

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Жорстке рішення

Як заявив канцлер Олександр Шалленберг, Австрія запровадить загальний карантин та обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Обов'язкове щеплення стане з 1 лютого 2022 року.

"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", – зазначив Шалленберг.

Національний локдаун

А з 22 листопада в Австрії запроваджується загальнонаціональний локдаун. Всім громадянам незалежно від вакцинації дозволено залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності або для зайняття спортом. З початку цього тижня в країні діє локдаун для тих, хто не пройшов вакцинацію.

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18 листопада було зафіксовано черговий антирекорд – у країні з населенням майже 9 млн людей виявили понад 15 000 нових випадків COVID-19.

Пандемія продовжується