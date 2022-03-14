Багамські острови запроваджують санкції проти Росії та Білорусі

Нова порція санкцій проти РФ та Білорусі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Багамські острови зупиняють всі фінансові операції з російськими та білоруськими установами, які потрапили під санкції через вторгнення Російської Федерації на територію Україну.

Про це йдеться в заяві Центрального банку Багамських островів.

Реклама

Деталі

Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, які потрапили під санкції і пов'язані з Росією і Республікою Білорусь.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснєфть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Реклама

Крім того, ввели санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

Читайте також