Байден дав прогноз щодо позиції Заходу щодо РФ: є тривожний нюанс

Байден пообещал Украине помогать держать отпор российской агрессии / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден вважає, що США та Європа матимуть єдину позицію щодо опору Росії та тиску на Москву.

Про це повідомляє CNN.

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На питання щодо можливості появи ліній розколу між США та європейськими союзниками Байден відповів "ні, я не боюся".

"Я думаю, що в якийсь момент це буде трохи очікування, що можуть витримати росіяни і що Європа готова витримати. Це одна з речей, про які ми говоритимемо в Іспанії", – сказав Байден.

Нагадаємо, Байден вирушає у суботу на саміт G7 у Німеччині, а потім на зустріч НАТО в Іспанії.

На саміті НАТО зроблять важливу заяву щодо Росії

На саміті НАТО оголосять Росію загрозою безпеці, миру та стабільності. Також уперше буде згаданий Китай. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

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За словами генсека, вторгнувшись в Україну, Росія показала, що вона більше не є партнером для мирних країн.

"Коли світ змінюється, змінюється і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми пояснимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що Китай також з'явиться у стратегічному документі вперше.

"Бо піднесення Китаю – це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці", – сказав Столтенберг.

Раніше ми повідомляли, що Байден розповів про долю Європи, якби Америка не допомагала Україні.

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Також нагадаємо, Байден пролив світло на свій літній візит до України.