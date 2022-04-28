Байден: Це був вибір Путіна – почати брутальну агресію в Україні

Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну і надавати їй необхідну допомогу у війні, яку розпочала Росія. Про це заявив президент США Джо Байден.

Байден наголосив, що США не воюють з Росією, але поки не припиняться військові злочини росіян на українській території, Україна отримуватиме і зброю, і гуманітарну допомогу.

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"Це був вибір Путіна – почати цю брутальну агресію. І це може бути вибір Путіна – зупинити цю агресію. Росія є агресором, в цьому немає сумнівів. І світ має робити все можливе, щоби притягнути Росію до відповідальності", – наголосив Байден.

Президент США зазначив, що попросив Конгрес виділити $33 млрд для допомоги Україні в оборонній та гуманітарній сферах, а також для посилення оборони країн Європи. Байден наголошує, що війна в Україні загрожує голодом значній кількості країн, тож це в інтересах світу – зупинити російську агресію в Україні.