Байден знову готовий переговорити з Путіним, але є одна умова

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати готові до нових переговорів між президентом Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися, якщо це сприятиме зрушенню у двосторонніх переговорах між країнами.

Про це повідомив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

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"Ми вважаємо, що ми знаходимося в тому моменті, коли інша взаємодія на рівні лідерів має потенціал для просування. Але це залежатиме від того, де ми опинимося після наступного кроку", – сказав він.

Прайс додав, що Джо Байден неодноразово заявляв, що готовий провести нові переговори із російським лідером.

"Президент Байден неодноразово заявляв, гадаю, востаннє під час його пресконференції минулого місяця, що ми залишаємося відкритими та сприятливими для переговорів (між США та РФ – Ред.) на рівні лідерів", – заявив він.

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Переговори Путіна та Байдена