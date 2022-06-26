Байден назвав головний прорахунок Путіна під час планування вторгнення в Україну

Байден заявив, що Путіну не вдалося розколоти Захід / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, розраховував, що між західними союзниками по НАТО і G7 відбудеться розкол, але цього не сталося.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у рамках саміту G7. Байден подякував Шольцу за позицію щодо української кризи. Він зазначив, що лідерство канцлера Німеччини було вирішальним в організації реакції Європи на вторгнення Путіна в Україну, передає Reuters.

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"Путін від початку розраховував на те, що НАТО і "Велика сімка" якимось чином розколються, але ми цього не зробили і не збираємося", – зазначив президент США.

Своєю чергою Шольц заявив, що країнам Заходу "вдалося зберегти єдність, на що, очевидно, Путін ніяк не очікував".

Чого чекати від самітів G7 та НАТО

Лідери країн "Великої сімки" та НАТО зберуться наприкінці червня, щоб випрацювати нові способи посилення тиску на РФ через війну в Україні, підкреслюючи водночас своє занепокоєння щодо позиції Китаю.

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і Китаю.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у онлайн-форматі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину збільшити військову підтримку Україні.

Раніше ми повідомляли, що у США розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7 – усі стосуються України.

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Також міністр Ткаченко нагадав G7 про культуру та медіа України.