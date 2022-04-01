Байден не планує переговорів з Путіним – Білий дім

Білий дім не бачить передумов для переговорів Байдена із Путіним. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден не планує переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки така розмова передбачає серйозну деескалацію з боку Росії в Україні.

Про це заявила під час прес-брифінгу у Вашингтоні директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, передає CNN.

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"Нині (планів на розмову – ред.) немає. Нам було абсолютно ясно, що будь-яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян серйозної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили", – йдеться у повідомленні.

Байден та Зеленський обговорили нові болючі санкції для Росії

Президент США Джо Байден поговорив сьогодні, 30 березня, із президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше на сайті президента з'явився розгорнутий коментар щодо переговорів . Президенти обговорили конкретну підтримку, яка ще більше посилить оборонні можливості України на воді, на суші та у повітрі.

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"Нам потрібен мир, а він прийде лише тоді, коли ми матимемо сильну позицію на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", – заявив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили підготовку наступного пакету хворобливих санкцій проти Росії , переговорний процес та питання гарантій безпеки для України.

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