"Путін знає, що у нього проблеми". Байден звинуватив РФ у втручанні в майбутні вибори США

Американський президент вважає, що все, що є у господаря Кремля – це нафта і ядерна зброя

Джо Байден і Володимир Путін / колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія вже зараз намагається втручатися в проміжні вибори в США, які пройдуть в 2022 році, за допомогою дезінформації, що "стає все серйознішою проблемою".

Про це він сказав журналістам після відвідування офісу директора національної розвідки США, передає CNN.

Байден зазначив, що, за даними розвідки, Росія зараз поширює неправдиву інформацію, намагаючись вплинути на майбутнє волевиявлення американських громадян.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін знає, що у нього проблеми, і це робить його ще небезпечнішим.

За словами американського президента, все що є у Путіна – це ядерна зброя і нафта.

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Президент США також згадав про кібератаки з боку РФ і Китаю і підкреслив, що вони можуть привести до реальної війни.

"Я думаю, що більш ніж ймовірно, що якщо ми закінчимо справжньою війною зі стріляниною, то це буде наслідком кібервзламувань", – заявив Байден.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Німеччина минулого тижня уклали угоду стосовно газопроводу "Північний потік – 2". При цьому вони обіцяють зберегти транзит через Україну після 2024 року і реагувати, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або посилить агресію проти нашої країни.

Ми також писали, що радник Держдепу США Джордж Кент заявив, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди, що є викликом не тільки для України, а й для західних партнерів.