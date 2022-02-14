Байден озвучив нову версію про вторгнення Росії

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Президент США Джо Байден дивно відповів на запитання журналістів про те, чи справді, як вважає американська адміністрація, "вторгнення" Росії в Україну може статися найближчими днями. Відеозапис опубліковано в Telegram-каналі RT .

Журналісти зустріли американського лідера, коли він із дружиною прилетіли на гелікоптері, який доставив президентське подружжя до Білого дому після вихідних у заміській резиденції Кемп-Девід.

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Репортери почали запитувати його про те, чи буде вторгнення РФ в Україні, президент США не поспішав із відповіддю, потім все ж таки зупинився і привітав усіх із днем Святого Валентина.

"Щасливого дня Валентина", – сказав він і попрямував до будівлі.

Чи буде вторгнення

Представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може початися "будь-якого дня".

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

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У CNN із посиланням на кілька своїх джерел повідомили, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію про ситуацію навколо України, щоб змусити Росію відмовитись від вторгнення.

Водночас, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ситуація нагнітається, та вторгнення малоймовірне.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на захисті внутрішньої безпеки України стоять тисячі поліцейських, нацгвардійців, дипломати, розвідка. Також міністр закликав громадян України зберігати спокій та продовжувати виконувати свою щоденну роботу, щоб функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

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Колишній економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає, що провокації з боку Росії будуть, але війни, як такої не буде.