Байден провів термінове засідання Ради національної безпеки через ситуацію навколо України

Засідання пройшло 20 лютого/Фото: Twitter/The White House, колаж: "Сьогодні"

20 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. На ньому обговорили нарощування Росією військ поблизу України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Деталі

"Президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події, пов’язані з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України", — повідомляють в Білому домі.

Нині не розголошують підсумки зустрічі.

Найгірший сценарій

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час Мюнхенської конференції заявила, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення, тоді як Європа — з однією з найнебезпечніших ситуацій з безпекою з початку XX століття.

"Нам потрібно підготуватися до найгіршого сценарію, і цей найгірший сценарій може відбутися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад — вони хочуть повернутися у 1990-ті роки і раніше", — заявила Трасс.

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