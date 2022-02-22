Байден: Путін відрізав частину України та піде далі

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США ввели санкції проти Росії, але залишили для президента Росії двері відчиненими для повернення в дипломатію.

Вчора Володимир Путін визнав два регіони України як "незалежні". Він сказав, що це суверенна територія. Росія відрізає частину України. Він оголосив про розміщення російських сил і каже, що ці сили ще глибше заходитимуть на ці території. Він намагається обґрунтувати захоплення нових територій. Я знаю, що він готує ґрунт, щоб просунутися набагато далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення в Україну", — сказав президент США.

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Про це заявив президент США Джо Байден, передає "Голос Америки".

Він оголосив перший транш санкцій, зокрема санкції проти суверенного боргу Росії.

"Я хочу сказати про санкції, які ми застосовуватимемо. Це більше, ніж те, що говорять наші партнери. Ми готові йти далі із цими санкціями. Путін вважає, що має право оголошувати нові країни – це потужне порушення міжнародного права і потрібно чітко відповідати нашим міжнародним партнерам", — зазначив американський президент.

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На закінчення Байден сказав, що двері для дипломатичного вирішення конфлікту все ще відчинені.

"Вчора світ чітко почув, як Путін переписує історію цілого століття, все, що він говорив, не свідчить про те, що він готовий на діалог. Він прямо напав на право України існувати. Він поставив під загрозу інші країни. Тут немає питання, хто агресор. Агресор Росія", — завершив своє звернення Байден.

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