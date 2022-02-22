Байден розповів Кулебе про наступні санкції проти Росії

У Вашингтоні зараз Кулеба займається захистом інтересів України / Колаж "Сьогодні"
Перед запровадженням потужних санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Україну знову запевнили, що Вашингтон продовжить оборонну та макроекономічну допомогу нашій країні.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо
"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України" , – йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками зустрічі.
За даними Білого дому, Байден поінформував Кулебу про відповідь Сполучених Штатів на рішення Росії визнати так званих "ЛДНР".
Обстановка
- Глава зовнішньополітичного відомства України перебуває у Вашингтоні з моменту визнання РФ терористичних утворень на Донеччині.
- Водночас Україна закликає Євросоюз визначитись із прийняттям України, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- Вранці 22 лютого Кулеба пояснив, чи буде Україна розривати відносини з Росією. "Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.
- Не чекаючи розриву, Міністерство закордонних справ Росії заявило про наміри евакуювати персонал російських закордонних установ в Україні.