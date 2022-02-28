Байден знову скликає партнерів обговорити ситуацію в Україні

Байден разом з іншими лідерами обговорить ситуацію навколо України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 28 лютого, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь.

Дзвінок відбудеться о 18:15 за Києвом.

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У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен та його колеги з G7 "підкреслили" "єдину відповідь на вторгнення Росії" у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулібою .

Прем'єр-міністр Канади підтверджує, що відбудуться переговори, ініційовані Байденом. У них візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу та НАТО .

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Європейський Союз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну Російському регулятору заборонено операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Російський ринок уже відреагував на обмеження рубль котиться вниз. Агентство Bloomberg повідомляє про новий історичний максимум курсу – 113,5 рублів за долар за перші хвилини торгів.