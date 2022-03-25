Байден порівняв ситуацію у Маріуполі з фільмом жахів

Байден прокоментував ситуацію у Маріуполі. Колаж "Сьогодні
В Україні 10 млн осіб змушені були покинути свої будинки через війну, сотні тисяч людей відрізані від допомоги.
Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі у польському Жешуві із представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.
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"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхню мову, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків, ніж страждання дітей", – заявив Байден.
За його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.
"Це неможливо уявити, ми бачили хіба що у фільмах жахів", – додав американський президент.
Глава Овального кабінету вважає, що необхідно збільшувати зусилля та координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві краще знають, що потрібно країні. Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".
Роль Байдена
- Під час зустрічі з пресою в Брюсселі після засідання НАТО Байден заявив, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався, і зараз НАТО згуртовано як ніколи раніше.
- За підсумками позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО, що відбувся у Брюсселі, було вирішено надати Україні допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.
- Президент США Джозеф Байден розкрив варіант, за якого війська НАТО можуть вплутатися у війну з Росією, розв'язану Кремлем в Україні 24 лютого. На жаль, при цьому варіанті громадяни України мають постраждати ще більше.