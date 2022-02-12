Байден терміново зателефонує Путіну

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Президент США Джо Байден вирішив терміново провести телефонний дзвінок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє ABC News.

"Я чекаю, що президент Байден поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам з цього приводу прямо зараз", — сказав він.

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Таким чином, дата та теми розмови поки що невідомі.

Намір двох президентів провести телефонну розмову підтвердив представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра (12 лютого — ред.) увечері за московським часом планується розмова двох президентів", — сказав спікер Путіна.

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Пєсков наголосив, що запиту передувало письмове звернення американської сторони.

Переговори Заходу

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів переговори з європейськими лідерами.

У розмові брали участь прем'єр Канади Джастін Трюдо, лідери Франції Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц, Великобританії – Борис Джонсон, Італії – Маріо Драгі, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоханніс, а також голова Єврокомісії Урсула ван дер Ляйєн.

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Загроза з боку Росії