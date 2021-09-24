"Байден, досить!" – резолюція про імпічмент президента США готова

Рано чи пізно Байдену доведеться постати перед Конгресом / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У вівторок, 21 вересня, в США знову підняли тему про імпічмент президенту Джо Байдену. Цього разу через ситуацію на кордоні з Мексикою, враховуючи і прорахунок 46 американського президента з виведенням військ з Афганістану.

Про це повідомляє Washington Examiner.

Як пише американське видання, член Палати представників США від штату Огайо Боб Гіббс (республіканець) представив резолюцію про імпічмент, яку вже підтримали чотири представники Республіканської партії.

"Я ставлюся до цього серйозно. Він заподіяв країні стільки шкоди менш ніж за дев'ять місяців, що дійсно страшно. Він не здатний бути головнокомандувачем, і це очевидно по його діям з першого дня, коли він зайняв пост президента", – сказав Гіббс в інтерв'ю Washington Examiner.

Боб Гіббс вважає, що 46 президент США вже "накосячів" досить

Претензії до Байдена

Перша, і головна стаття в резолюції про імпічмент – хаотичний відхід з Афганістану, в ході якого підконтрольний Вашингтону уряд Афганістану усунувся і до влади повернулися ісламісти руху "Талібан". Тут, на думку республіканців, Байден порушив свою конституційну присягу "сумлінно виконувати обов'язки президента США".

"Хто в здоровому глузді виводить свої війська, перш ніж вони вивезуть американських громадян і наших союзників?" – заявив Гіббс.

Друга стаття стосується того, що Байден зупинив будівництво прикордонної стіни з Мексикою, що поклало кінець проекту, розпочатого Дональдом Трампом. Це нібито порушує присягу Байдена в розділі захисту американських громадян, їх безпеки і благополуччя.

Третя стаття звинувачує Байдена в порушенні принципу поділу гілок влади шляхом продовження федерального мораторію на виселення орендарів-боржників в період пандемії, незважаючи на чітке попередження Верховного суду США. Суд ухвалив, що це необхідно робити через рішення Конгресу. Конгрес не зміг продовжити мораторій на виселення і тоді це зробив Байден своїм указом.

Наслідки

Боб Гіббс визнає, що, оскільки в Палаті представників більшість за Демократичною партією, то шанси на затвердження резолюції невеликі. Але, за словами Гіббса, всім повинно бути зрозуміло, що підняті в документі порушення не залишаться без уваги і надалі.

На думку експертів, навіть якщо Байден втратить свою посаду із будь-якої причини, обрана політика стосовно України не зміниться.

"Американська політична система влаштована так, що якщо президент не може виконувати свої функції, то буде віце-президент. Якщо Байден випадає з президентства з якихось причин, тоді до кінця його каденції буде виконувати роль президента Камала Харріс як віце-президентка. У США не проводяться дострокові вибори. Плюс є адміністрація, сформована Байденом. Я не думаю, що глобально ми побачить якесь зміщення політики щодо України. Стратегічні напрямки все ж формує не одна людина, а вся адміністрація. Тим більше питання України зараз не є питанням глобального порядку", – пояснив "Сьогодні" політолог Олексій Якубін .