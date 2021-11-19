Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури

Байден поки що залишається в армійському госпіталі. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків після того, як передав їх на деякий час віце-президенту Камалі Харріс через медичну процедуру

Про це повідомила у твіттері прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Реклама

Подробиці

"Президент поспілкувався з віце-президентом та керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35. Президент був у гарному настрої і на той час повернувся до повноважень", – написала Псакі.

За її словами, Байден поки що залишається в армійському госпіталі імені Уолтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

У Білому домі зазначили, що віце-президент США Камала Харріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона стала першою в історії жінкою, яка виконує обов'язки президента США.

Реклама

Нагадаємо, Джо Байден передає свої повноваження віце-президенту Камалі Харріс поки перебуватиме під анестезією у шпиталі.

У 2007 році віце-президент США Дік Чейні понад дві години виконував обов'язки президента США, коли 43 президент США Джордж Буш також проходив процедуру колоноскопії.

Як цю процедуру проходили інші президенти, невідомо. У своїх скандальних мемуарах прес-секретар 45 президента США Стефані Гришем розповіла, що, наприклад, Дональд Трамп пройшов колоноскопію таємно без жодного афішування. Зробив він це нібито для того, щоб не передавати навіть на півгодини повноваження віце-президенту Майку Пенсу.