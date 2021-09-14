Байден вперше в історії проведе очний саміт з лідерами Австралії, Індії та Японії

24 вересня в Вашингтоні відбудеться зустріч лідерів країн Чотирьохсторонього діалогу з безпеки (Австралія, Індія, США і Японія). Він буде в очному форматі вперше в історії.

Про це повідомляє Reuters.

Порядок саміту

Крім відносин між країнами буде обговорюватися питання:

протидії таким викликам як COVID-19;

зміни клімату;

кіберзагрози;

просування свободи;

відкритості регіонів Індійського і Тихого океанів.

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Чотиристоронній діалог з безпеки був запущений в 2007 році. Цей механізм взаємодії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і зоні Індійського океану на тлі китайської агресії включає Вашингтон, Канберри, Нью-Делі і Токіо. Перша чотиристороння зустріч керівників зовнішньополітичних відомств Австралії, Індії, США і Японії пройшла у вересні 2019 року в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 6 липня цього року президент України Володимир Зеленський в Литві зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили підготовку до 23-го саміту "Україна-ЄС", який запланований в Києві 12 жовтня.

Як повідомляли раніше Володимир Зеленський після поїздки на кордон з окупованої Абхазією в Грузії виступив на Батумський міжнародної конференції. Він розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики стосовно України.