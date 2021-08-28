Байдену загрожує імпічмент. Його рейтинг впав нижче 50%

Після загибелі 13 американських військових в результаті теракту в Кабулі опоненти – республіканці – почали вимагати відставки президента США Джо Байдена.
Про це розповідає власний кореспондент "Сегодня" Дарина Сметанко.
З самого початку операції Джо Байдена постійно критикували не тільки опоненти, але і медіа. А після загибелі 13 військових – це найбільші втрати США в Афганістані за останні десятиліття – шквал критики обрушився з новою силою.
Республіканці заявили, що вимагатимуть відставки Байдена. Мовляв, саме через його некомпетентність військові поплатилися життями. У провалі операції з виведення військ з Афганістану звинуватив свого попередника і Дональд Трамп: "Ця трагедія не повинна була статися. Це ніколи не повинно було статися, і цього не було б, якби я був вашим президентом".
Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі
Тим часом саме Трамп підписав указ про виведення військ і угоду з рухом "Талібан".
Після трагедії Джо Байден розпорядився в знак жалоби приспустити всі прапори в США і переніс свою першу зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Рейтинг американського президента впав до найнижчої позначки з початку його каденції – до 46%.
- Нагадаємо, після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більш ніж 20 провінцій країни.
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців залишили свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людям вогонь.
- Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан" небезпечний не тільки для громадян Афганістану, він небезпечний для всього світу, оскільки практикує теракти.