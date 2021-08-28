Байдену загрожує імпічмент. Його рейтинг впав нижче 50%

Після загибелі 13 американських військових в результаті теракту в Кабулі опоненти – республіканці – почали вимагати відставки президента США Джо Байдена.

Про це розповідає власний кореспондент "Сегодня" Дарина Сметанко.

З самого початку операції Джо Байдена постійно критикували не тільки опоненти, але і медіа. А після загибелі 13 військових – це найбільші втрати США в Афганістані за останні десятиліття – шквал критики обрушився з новою силою.

Республіканці заявили, що вимагатимуть відставки Байдена. Мовляв, саме через його некомпетентність військові поплатилися життями. У провалі операції з виведення військ з Афганістану звинуватив свого попередника і Дональд Трамп: "Ця трагедія не повинна була статися. Це ніколи не повинно було статися, і цього не було б, якби я був вашим президентом".

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Тим часом саме Трамп підписав указ про виведення військ і угоду з рухом "Талібан".

Після трагедії Джо Байден розпорядився в знак жалоби приспустити всі прапори в США і переніс свою першу зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Рейтинг американського президента впав до найнижчої позначки з початку його каденції – до 46%.