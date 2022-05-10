Білоцерківська: Соловйова і Симоньян відправлять на Камчатку

Журналістка Ніка Білоцерковська заявила, що на Володимира Соловйова та Маргариту Симоньян чекають віддалені куточки Росії / Фото: ТАСС, pixabay.com, Колаж: Сьогодні
Російська журналістка та блогерка, уродженка Одеси Ніка Білоцерковська назвала пропагандистів Володимира Соловйова та Маргариту Симоньян "жахливими опудалами", на яких чекають віддалені кутки Росії.
Про це вона сказала в інтерв’ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
"Жахливі опудала"
За її словами, ще немає пристрою, який вимірював би божевілля. Журналістка також висловила думку щодо того, куди зможуть втекти після поразки режиму відомі "запєвали Кремля":
"Знаєте, кукурудзу на пляжі в Анапі ніхто не скасовував. Мені складно говорити про Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян та інших цих жахливих опудал. Напевно, вони будуватимуть собі міста та сади на Алтаї чи Байкалі, бо Росія – країна величезна".
Водночас у такому розвитку подій Білоцерковська вбачає сатиру:
"Почнуть розвивати країну, щоправда, для себе. Ще красиво на Камчатці, якщо її не заберуть".
Крім цього, вона підкреслила, що Володимир Соловйов у власному ефірі сидить з MacBook та iPhone, розповідаючи паралельно, як зневажає Захід.
Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що нацисти – це ті, хто "готовий вирвати дітям очі за етнічними ознаками". Посольство США в Україні відповіло їй, нагадавши про зґвалтованих та вбитих солдатами Росії дітей, а також про інші злочини військових РФ.