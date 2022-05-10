Білоцерківська: Соловйова і Симоньян відправлять на Камчатку

Журналістка Ніка Білоцерковська заявила, що на Володимира Соловйова та Маргариту Симоньян чекають віддалені куточки Росії / Фото: ТАСС, pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Російська журналістка та блогерка, уродженка Одеси Ніка Білоцерковська назвала пропагандистів Володимира Соловйова та Маргариту Симоньян "жахливими опудалами", на яких чекають віддалені кутки Росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Жахливі опудала"

За її словами, ще немає пристрою, який вимірював би божевілля. Журналістка також висловила думку щодо того, куди зможуть втекти після поразки режиму відомі "запєвали Кремля":

"Знаєте, кукурудзу на пляжі в Анапі ніхто не скасовував. Мені складно говорити про Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян та інших цих жахливих опудал. Напевно, вони будуватимуть собі міста та сади на Алтаї чи Байкалі, бо Росія – країна величезна".

Водночас у такому розвитку подій Білоцерковська вбачає сатиру:

"Почнуть розвивати країну, щоправда, для себе. Ще красиво на Камчатці, якщо її не заберуть".

Крім цього, вона підкреслила, що Володимир Соловйов у власному ефірі сидить з MacBook та iPhone, розповідаючи паралельно, як зневажає Захід.

Реклама

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що нацисти – це ті, хто "готовий вирвати дітям очі за етнічними ознаками". Посольство США в Україні відповіло їй, нагадавши про зґвалтованих та вбитих солдатами Росії дітей, а також про інші злочини військових РФ.

Читайте також: