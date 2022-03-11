Білоруси не визнають бомбардування своєї території

Офіційний Мінськ вирішив не визнавати ударів по території своєї країни російської авіації з боку України. Поки що.
Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь на своєму телеграм-каналі.
Повідомлення
"Військове відомство заявляє, що розповсюджувана інформація про нанесення ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією та спробою розкачати білоруське суспільство. Станом на 18 годин 30 хвилин, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію", – сказано у повідомленні Міноборони Білорусі.
Перед цим самопроголошений президент Олександр Лукашенко прилетів на уклін до міжнародного злочинця Володимира Путіна, щоб, як очікувалося, домовитись про спільну війну проти України.
Ситуація
- Вдень 11 березня командування українських військово-повітряних сил заявило, що російські військові літаки, увійшовши в повітряний простір України, завдали удару по білоруській території з метою звинуватити у цьому українську сторону та втягнути Білорусь у війну.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович попередив білорусів, що не варто йти до України з війною.
- За його словами, саме під візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Москви о 14.00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада України готувалась до повномасштабної війни з РФ, проте не очікувала на атаку з боку Білорусі.