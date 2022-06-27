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Дякують за смерть мирних жителів. У дитсадку Росії навчають дітей ненавидіти Україну (фото)

Софія Ковнір
27 червня, 15:37
Кемеровський дитячий садок часто публікує воєнні зведення з інформацією про "нацистів", які загинули в Україні

У дитсадку Росії поширюють пропаганду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії дітей з дитинства привчають ненавидіти Україну. Це підтверджують пости в Мережі одного з дитсадків з антиукраїнським змістом. Так, керівництво закладу радіє тому, що окупанти вбивають українців.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

Кемеровський дитячий садок "Малюк" часто публікує ВКонтакті військові зведення з інформацією про "нацистів", які загинули в Україні, і про те, як Європі погано без Росії. Але деякі пости керівництво дитсадка вже видалило.

У постах російського дитячого садка можна побачити такі фрази:

  • "Україна щодня втрачає до 1000 солдатів на полі бою. Дякую за це нашим відважним військовим!"
  • "Нацисти будуть повалені! Перемога буде за нами!"
  • "У Європі зростає кількість людей, рівень життя, яких наближається до межі бідності. Незабаром усі зрозуміють справедливість спецоперації в Україні".
  • "Українські телеграм-канали повідомляють, що Росія примусово вивезла на свою територію понад 307 тисяч українських дітей. Насправді ж це було їхнє абсолютно добровільне рішення".

Крім того, не забули згадати і українських військових з "Азовсталі", у яких нібито знайшли "праворадикальні татуювання" – "портрет Гітлера, свастики, черепа та написи: "Вбити всіх".

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Також у дитсадку заявляли, що українська влада нібито "усім поспіль видає зброю" для "захисту від росіян". А російських військових, які вбивали та ґвалтували мирних українців, називають "освободителями".

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Скриншоти постів

Раніше ми розповідали, що російські окупанти продовжують встановлювати свої "правила" на території Херсонської області. Так, у регіоні загарбники роздають дітям зошити із гімном РФ. Також на них написано "армія Росії".

Крім того, українських дітей з окупованих територій примусово вивозять до РФ, їхню національну ідентичність знищують пропагандою. Також окупанти змушують брати участь у війні проти України вихованців так званих "кадетських корпусів" з окупованих територій.