Блінкен сказав, що буде, якщо Росія нападе на Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ зазнає величезних втрат у разі нового вторгнення в Україну.
Про це повідомили у Держдепі за результатами розмови із головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Сторони обговорили підсумки американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві, і подальші кроки напередодні засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі і наступного засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
Блінкен підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху вперед, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде.
"Держсекретар повторив, що, якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати, союзники та партнери готові забезпечити величезні витрати для економіки РФ, посилити присутність НАТО у прифронтових союзних державах та збільшити оборонну допомогу Україні", – йдеться у повідомленні держдепу.
Кулеба також прокоментував розмову в Twitter: "Провів розмову з американським колегою та другом Ентоні Блінкеном. Протягом тижня дипломатичні контакти з РФ, Україна та США залишаються єдиними у прагненні до деескалації завдяки дипломатії та силі. Ми продовжуємо тісно працювати разом зі стримуванням РФ від подальшої агресії".
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхнє число, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Господар Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.