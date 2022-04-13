Багаті росіяни ховають свої літаки від санкцій в ОАЕ

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Митниця Нідерландів затримала у своїх портах два десятки яхт, які належать громадянам Росії. Суду не зможуть залишити Нідерланди до зняття санкцій із Росії, повідомляє CNN.

Габарити яхт варіюються від 8,5 до 120 метрів. З 20 заарештованих суден, чотирнадцять перебувають у стадії будівництва, дві пришвартовані та готові до виходу до моря, дві на плановому ремонті. Поки влада розслідує право власності на яхти, їм не можна залишати територіальні води Нідерландів. Відомо, що дві заарештовані яхти пов'язані з особою, включеною до списку санкцій ЄС.

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Тим часом російські олігархи почали десятками привозити свої приватні літаки до Дубаю, оскільки ОАЕ не приєдналася до санкцій, пише The Wall Street Journal.

"Всі росіяни перекидають свої літаки до Дубаю, тому що Дубай не підпадає під санкції", – сказав Аліреза Іттіхаді, виконавчий директор лондонського авіаційного брокера Freestream Aircraft Ltd.

За даними дослідницької компанії WINGX, на 6 квітня в Дубаї перебувало 30 приватних літаків, для яких основною країною базування є Росія. Серед них літак Романа Абрамовича Boeing Co. 787 Dreamliner вартістю 250 млн доларів Gulfstream G650ER, який вважають пов'язаним із Віктором Рашніковим, Embraer SA, пов'язаний із Михайлом Гуцерієвим, та Bombardier Inc. BD700 Global Express, який пов'язують із Аркадієм Ротенбергом.

Ще близько 90 літаків, запаркованих у Дубаї, зареєстровано у різних країнах світу і неможливо встановити, скільки з них пов'язано з підсанкційними росіянами.

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За словами людини, знайомої з цінами, вартість паркування в дубайському аеропорту Al Maktoum International, найбільш завантаженому терміналі для приватних літаків в ОАЕ, становить приблизно 1000 доларів на день.

При цьому зазначається, що навіть перемістивши літаки в Дубай, власники не зможуть на них літати. Компанія Boeing, виробник приватних літаків та основне джерело технічного обслуговування для більшості власників, заявив, що не обслуговуватиме жодних літаків, що належать росіянам або пов'язані з ними.

ОАЕ уникають публічної критики Росії і не заявляють, що будуть застосовувати санкції, запроваджені західними столицями. Натомість держава Перської затоки закликала до дипломатичного рішення в Україні, заявивши, що прийняття будь-якої сторони призведе до ще більшого насильства.

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