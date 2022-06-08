Болгарія відмовилася ділитися зброєю з Україною

Влада Болгарії не дасть Україні озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

Болгарія відмовилася надавати Україні військову допомогу на запит посла Віталія Москаленка. У підсумку справу закрили. Водночас Болгарія підтримала всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії.

Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

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"Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито", – сказала лідер Болгарської соціалістичної партії та міністр економіки Корнелія Нінова.

Прем'єр-міністр Кирил Пєтков заявив, що є рішення парламенту щодо військово-технічної допомоги Україні і вони дотримуватимуться рішень Національних зборів.

"Я думаю, що те, що ми зробили для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми вклали на гуманітарну допомогу, що ми ремонтуватимемо їхню техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці, ми зробимо це в Болгарії", – сказав він.

Крім того, Пєтков нагадав, що Болгарія підтримала "всі заходи, коли йдеться про санкції проти РФ".

"Я думаю, що болгарська держава зробила достатньо у цьому напрямку, і ми продовжимо їх підтримувати", – додав прем'єр-міністр.

Болгарія запускає нову програму для українських біженців

У Болгарії уряд запропонував затвердити нову програму для українських біженців, згідно з якою для розміщення переселенців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

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Зокрема, за новою програмою передбачається витрачати 15 левів (орієнтовно 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування.

Як зауважила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр з питань ефективного управління Калина Константинова, за програмою пропонуватимуть "переважно не найкращі види розміщення, такі як сімейні готелі та гостьові будинки".

Одно- або двозіркові готелі мають майже 175 тис. ліжок. За словами віцепрем’єр-міністра, наразі цей захід забезпечив притулок десяткам тисяч українських матерів з дітьми та фінансово підтримав підприємства, які сильно постраждали від кризи COVID.

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Нагадаємо, ми розповідали, що українських переселенців, які втекли з країни через війну та окупацію, переселяють з готелів Болгарії.

Раніше повідомлялося, що болгарська влада з 1 червня вирішила більше не поселяти українських переселенців у готелях через маленьке фінансування та початок туристичного сезону. До цього українці могли там жити безкоштовно.