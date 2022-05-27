Хворий на рак маніяк-шизофренік. Чому мас-медіа всього світу ховають Путіна, а він аж ніяк не помре

У пресі часто з'являються повідомлення про смертельні хвороби Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

У світових ЗМІ все частіше з'являється інформація про смертельні захворювання Володимира Путіна. Чутки про те, що глава Кремля хворий на рак, хворобу Паркінсона, шизофренію та інші недуги, активно поширюються протягом останніх 20 років, проте він продовжує стояти біля керма "російського корабля". Сайт "Сьогодні" згадав "діагнози", які приписували президенту РФ мас-медіа, та спробував з'ясувати, наскільки вони вірні.

У першому десятилітті правління Путіним Росією чуток про його хвороби, як таких, не було. Незважаючи на те, що у 2001 році у ЗМІ з'явилися статті про можливе онкозахворювання президента, масової уваги читачів вони не привернули. І це не дивно, тому що протягом першого десятиліття свого правління Росією Путін був із пишним здоров'ям. Російські ЗМІ показували, як він займався дзюдо, пірнав із дельфінами, полював із Шойгу та тиграми на Алтаї, рятував журавлів на Ямалі, літав на винищувачі Су-27 та не давав жодного приводу засумніватися у його здоров'ї.

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Упродовж першого десятиліття свого правління Росією Путін виглядав абсолютно здоров'ям. Фото: sportyakutia.ru

Починаючи з 2011 року у ЗМІ та соцмережах дедалі частіше стали з'являтися повідомлення про хвороби Путіна. Найчастіше смертельні.

Маніакально-депресивний синдром

Так у грудні 2011 року житель Москви Михайло Кукобака заявив, що Путін хворіє на маніакально-депресивний синдром.

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"Путін безперечно хворий. Типу маніакально-депресивного синдрому. Простіше кажучи, шизофренія. І зовнішня бравада – у кабіні винищувача, на містку Крейсера тощо. навряд чи може цю хворобу приховати", –- написав Кукобака у своєму Facebook.

Синдром Клювера-Бьюсі та рак хребта

У 2012 році тему психічного розладу російського президента продовжили блогери та журналісти.

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"Путін психічно хворий, і прогресування хвороби робить його дедалі вразливішим. Аналіз особливостей його поведінки вказує на явні психічні відхилення: синдром Клювера-Бьюсі. Хвороба викликається ураженням скроневих відділів мозку (частіше наслідки нерозпізнаного в дитинстві вірусного менінгоенцефаліту)", – заявив блогер Марк Петрович.

На його думку, у Путіна були всі симптоми цього психічного розладу:

нерозуміння емоційного стану близьких людей та оточення;

емоційна тупість (ні горя, ні радості);

знижене відчуття страху та недооцінка небезпеки у критичних ситуаціях;

акінетичний мутизм (кам'яна маска на обличчі) та інші ознаки.

Того ж року росіяни звернули увагу, що Путін часто шкутильгав та тримався за поперек. Сам президент РФ розповідав, що впав із коня кілька років тому, проте представники мас-медіа стверджували, що причиною цього може бути рак хребта, на яким Путін нібито хворіє ще з 2003 року.

"Про це знає дуже вузьке коло осіб, які дали підписку про нерозголошення інформації. До 2012-го хвороба прогресувала настільки, що Путіну насилу вдавалося зігнати з лиця "маску смерті", – писав блогер Віктор Горбунов.

Саркома та рак підшлункової залози

У 2014 році журналіст New York Post Річард Джонсон заявив, що причиною поспішного вторгнення Путіна до України може бути смертельна хвороба російського президента.

"За деякими даними, Путіну залишилося жити близько трьох років. Саме тому президент Росії поспішає із вторгненням в Україну. Він хоче залишити у спадок велику Росію, розширивши межі країни, як Сталін", – написав Джонсон.

Користувачі соцмереж підхопили цю інформацію та почали публікувати пости, в яких повідомляли, що у Путіна саркома хребта та рак підшлункової залози. Проте у Кремлі всі чутки спростували.

"Не дочекаються, тиця їм на язик, все нормально", – заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Аутизм

У 2015 році видання USA TODAY повідомило, що отримало у своє розпорядження секретне дослідження Пентагону про здоров'я Путіна. В опублікованому матеріалі говорилося, що американські вчені не виявили у російського лідера ознак онкозахворювання, але припустили синдром Аспергера – "аутичний розлад, який впливає на всі його рішення".

Втім, американці Путіна досліджували дистанційно – по відео. Науковці зазначили, що для того, щоб ставити точний діагноз, потрібно провести повне дослідження. Наприклад, томографію мозку Путіна.

Хвора спина

За даними розслідувачів видання "Проєкт", у 2016-2017 роках Путіну проводили кілька серйозних операцій у галузі спини у Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ) на заході Москви. У 2019 році президенту РФ знову знадобилася масштабна медична допомога. Тоді приїхала рекордна кількість медиків – одразу 13 осіб, включаючи спеціалістів відділення нейрохірургії ЦКЛ, спеціаліста з травм хребта Олени Денисенко та хірургів у галузі онкології. За даними журналістів, з того часу Путіна завжди супроводжують, як мінімум, 10 лікарів, зокрема онкологи.

Синдром Івана Грозного

Путіну також приписували наявність синдрому Івана Грозного – депресивно-маніячний стан, що становить загрозу оточуючим.

Хвороба Паркінсона

2020 року британське видання The Sun діагностувала у Путіна хвороба Паркінсона.

"Його ноги постійно рухаються, він нібито стискає підлокітник стільця від болю, його пальці сіпаються, коли він тримає ручку і стискає чашку, в якій начебто знеболюють", – йшлося у статті.

Про те, що президент РФ страждає на хворобу Паркінсона, а також "чисельними" іншими захворюваннями, включаючи недоумство, заявив виданню і колишній колега Путіна, перебіжчик із КДБ до Великої Британії, Борис Карпічков.

"Він або є, або, принаймні, веде себе як божевільний і одержимий параноїдальними ідеями", – сказав Карпічков.

Борис Карпічков: "Путін страждає на хворобу Паркінсона і недоумство"

Рак товстої кишки

У вересні 2021 року радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець в ефірі Апостроф TV заявив, що Путін хворіє на рак товстої кишки.

"Я думаю, що він підтримує себе за допомогою інтенсивної терапії, лікування. За моїми спостереженнями, він справді хворий, його лікують", – зазначив Швець.

Юрій Швець: "Путін себе підтримує за допомогою інтенсивної терапії" Фото: скріншот відео

Мозковий розлад через деменцію або стероїди для лікування раку

У березні 2022 року видання Daily Mail з посиланням на цей розвідки США повідомило, що Путін страждає мозковим розладом, спричиненим деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами. Високопоставлені співробітники розвідувального альянсу "П'ять очей", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати, саме цим пояснили рішення російського президента розпочати війну в Україну.

"За останні п'ять років у прийнятті рішень Путіна відбулися помітні зміни. Навколишні дедалі частіше помічають зміни в переконливості та ясності того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ", – йдеться у статті.

Психічне розлад чи онкологія

У квітні 2022 року експерти знову звернули увагу на нездоровий вигляд президента Росії. Під час бесіди з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Путін сидів, втиснувшись у стілець, згорбившись так, що на спині з'явився горб і смикав ногою. При цьому президент мертвою хваткою вчепився рукою в край столу та не відпускав його протягом усієї розмови.

Путін мертвою хваткою вчепився рукою в край столу і не відпускав його протягом усієї розмови з Шойгу. Фото: скріншот відео

Психолог Ольга Іович розповіла "Сегодня", що Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям, які він намагається приховати.

"Опухле обличчя має явно нездоровий вигляд. Поза, в якій він сидить у кріслі, показує, що його тіло знесилено. Путін вчепився рукою в стіл і іноді рухає головою, намагаючись напружити голову і руку, тому що йому не вистачає сил підтримувати в тонусі всі м'язи. корпуси тіла, щоб мати впевненіший вигляд", – каже Іович.

Психолог також зауважила, що Путін безконтрольно рухав ногою під столом.

"Це може свідчити, що м'язи ніг знесилені, їм не вистачає енергії, яку Путін направив на голову і руку. Путіну явно некомфортно перебуває за столом, хоч би як він намагався демонструвати впевненість", – каже вона.

Ольга Іович: "У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, які він намагається приховати"

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що у Путіна кілька тяжких хвороб, одна з яких рак.

"Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього щонайменше кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", – сказав Буданов.

Практикуючий хірург-онколог, лікар вищої категорії Національного інституту раку, кандидат медичних наук Роман Фрідель у коментарі виданню "НВ" розповів, що всі ті ознаки, які були оприлюднені у ЗМІ та стосуються неврологічної симптоматики Путіна, вказують, що має хворобу Паркінсона.

"На одному відео він сидить і однією рукою тримає другу, щоб не було помітно тремору. Ще може бути якась інша неврологічна симптоматика", – сказав медик.

Фрідель також не відкидає, що президента РФ може бути онкологія.

"Кілька років тому Путін раптово зник з публічного простору, а потім зненацька з'явився в Санкт-Петербурзі. Саме в цьому місті знаходиться найбільший у Росії федеральний онкологічний центр із сучасним обладнанням для проведення променевої терапії", – розповів лікар.

Роман Фрідель: "Це схоже на хворобу Паркінсона і на онкологію". Фото: Facebook

Смертельні діагнози можуть бути вкиданням ФСБ

Яка саме хвороба у Путіна, і чи є вона взагалі – цього ніхто не знає. Численні "діагнози" смертельних захворювань, що давали російському лідерові від сили кілька років, не збулися – Путін живий і досі. Не виключено, що все це було вкиданням російських спецслужб з метою ввести в оману ворогів президента РФ.

Зокрема, таку версію висунув російський соціолог Ігор Ейдман, що мешкає в Європі. На його думку, подібна інформація покликана навіяти противникам Росії, перш за все, англійцям та американцям, що проти Путіна немає сенсу проводити серйозні спецоперації, якщо він і так помре і втратить владу.

"Путинський режим у Росії – найбільша глобальна загроза людству. Судячи з висловлювань Байдена, Джонсона, Сороса та інших лідерів західного світу, вони це розуміють. Думаю, тепер готуються серйозні дії в цьому напрямку, що включають не лише постачання важкого озброєння Україні. Російська влада усвідомлює цю загрозу і всіляко намагаються вивести Путіна з-під удару", – написав Ейдман у своєму Facebook.

Ігор Ейдман: "Російська влада намагається вивести Путіна з-під удару". Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що нещодавній ролик із президентом Росії Володимиром Путіним, який відвідує у шпиталі поранених солдатів, може бути постановкою. Один із учасників відео раніше засвітився в інших роликах із російським диктатором.

Також ми інформували, що на початку березня у Кремлі випустили відео, на якому Володимир Путін зустрічається з жінками-пілотами та бортпровідницями у Москві. Українські експерти звернули увагу на те, що відео було фейком, створеним із застосуванням технології хромакей (технологія поєднання двох і більше зображень або кадрів в одній композиції, за допомогою якої можна розмістити людей або предмети на довільному тлі, знятому в іншому місці).