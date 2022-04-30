Бомблять Воронеж. Росія вдарила ракетами по Брянській області через "літак ЗСУ"

У РФ стверджують, що бачили український літак над Брянською областю/Фото: колаж: "Сьогодні"

У РФ заявили, що у суботу, 30 квітня, зранку "виявили" літак Збройних сил України над Брянською областю.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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У повідомленні йдеться, що за інформацією росЗМІ, ППО окупантів "засікла" літак ЗСУ над Стародубським районом Брянської області.

Кремлівські ЗМІ стверджують, що хотіли збити літак за допомогою ППО, але снарядами влучили у свій населений пункт — село Жеча. Вибуховою хвилею була пошкоджена обшивка технологічних будівель нафтоналивного термінала. Другий снаряд пошкодив прилеглу територію. Варто зазначити, що Жеча знаходиться за 115 кілометрів від українського кордону.

Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що 29 квітня нібито з української сторони "було обстріляно відділення прикордонного управління ФСБ Росії у Брянській області у смт Біла Березка Трубчевського району. У результаті "обстрілу" постраждалих немає.

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"Були пошкоджені мережі водо- та електропостачання. Зараз вже проведені всі роботи по їх відновленню. Також в результаті обстрілу на кладовищі впало дерево. Зараз на місці працюють оперативні служби. Як тільки буде проведено обстеження, комунальники приступлять до розчищення території", — заявив Богомаз.

У Брянську після вибухів і пожеж почалася панічна евакуація

25 квітня у Брянську почалася масова евакуація навчальних закладів. Зокрема, евакуювали й арбітражний суд Брянської області.

Як стало відомо, були евакуйовані школи №1, №4, №9, №36, №64, а також дитячий садок №74 "Рябінка". Також повідомляється про евакуацію людей з будівлі міської адміністрації.

Відомо, що у ніч з неділі на понеділок, 25 квітня, у Брянську прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

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Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

Як стало відомо, постраждалих, за попередніми даними, в результаті пожежі на нафтобазі не було.

"На нафтобазі АТ "Транснафта Брянськ – Дружба" в Брянську сталася пожежа, евакуація населення не планується. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає", – йдеться в повідомленні пресслужби МНС РФ.

Крім цього, раніше джерело "Інтерфаксу" повідомило, що в Брянську горять два сховища нафтопродуктів.

"Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тис. куб. м", – сказав співрозмовник агентства.

Водночас джерело російського "Інтерфаксу" стверджує, що пожежу на нафтобазі у Фокінському районі локалізовано на площі 1500 кв. м. Стверджується, що йдеться про пожежу на об'єкті за адресою: Московський проспект, буд. 91. Щодо ще однієї пожежі, про яку йшла мова, поки нічого не відомо.

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